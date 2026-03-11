11/03/2026 09:35

彭博:香港家族辦公室計劃增加對加密貨幣和私募市場的投資

《經濟通通訊社11日專訊》據《彭博》引述香港貨幣及金融研究中心（HKIMR）撰寫的報告指，許多總部位於香港的家族辦公室計劃在未來三年內增加對私募股權和數位資產的投資。



香港貨幣及金融研究中心（HKIMR）周二發布的報告指出，富裕家族對這些資產以及私募信貸和風險投資的興趣預計將「顯著上升」。



而香港一直致力於鼓勵更多富裕人士及其家族將投資留在香港，因為香港的目標是成為中國內地與全球市場的橋樑。根據德勤受香港政府委託進行的一項調查，截至去年年底，香港單一家族辦公室的數量已增至3384家，預計到2023年將增加25%。



香港金融及金融研究院院長Giorgio Valente在周二的簡報會上表示，數位資產市場「正在成長，但仍處於早期階段」，其中許多長期投資者，包括家族辦公室，都在關注這一領域並重新評估其投資策略。



該報告基於一項針對101家機構的調查，其中包括單一家族辦公室及多家家族辦公室，調查時間為2024年10月至2025年4月。約44%的機構管理至少10億美元的資產。他們的財富 主要來自香港、中國內地及亞洲其他地區。(ul)