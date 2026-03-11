11/03/2026 09:52

【兩會焦點】屠海鳴：香港對接「十五五」，可發揮「金融活水」等四方面作用

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明11日北京專電》全國政協會議第三場「委員通道」今早舉行，全國政協港澳台僑委員會副主任屠海鳴表示，香港對接國家「十五五」規劃時不我待、亦責無旁貸，要更好融入國家發展大局。香港可以在「十五五」發揮四方面重要作用，包括可作為內地企業「出海」的起錨地；香港作為世界排名第三的國際金融中心，可為內地企業注入更多「金融活水」；香港可以為下一步國家高水平對外開放作出貢獻；另外香港很多綠色項目在國際領先，可為內地更多綠色項目提供低成本的國際資金。



屠海鳴指出，去年有119家企業在港上市，港交所新股募資額位居全球第一，其中內地企業資金約佔88%；而去年十五運會賽事期間的「無感通關」讓香港感受到融合的魅力；加上香港與內地的科研合作，讓香港感受到今年是國家「十五五」開局之年，也為香港同頻共振，更好發展自己和融入國家帶來更多契機。