25,898.76
-61.14
(-0.24%)
4,133.43
+10.29
(+0.250%)
4,704.50
+29.74
(+0.636%)
14,465.41
+111.34
(+0.776%)
69,561.3500
-387.2900
(-0.554%)
69,561.35
-387.29
-0.554%
2,022.5400
-13.9600
-0.685%
11/03/2026 15:05
美元兌日圓報158.00，日本2月PPI按年升2%低於預期
美匯指數
|指數
|上日價
|漲跌
|98.759
|98.826
|-0.067
最新美元匯價
|貨幣名稱
|15:00報價
|14:00報價
|上日紐約收市價
|美元/日圓
|157.98/02
|158.08/12
|158.03/07
|歐元/美元
|1.1633/37
|1.1632/36
|1.1609/13
|英鎊/美元
|1.3448/52
|1.3445/49
|1.3415/19
|美元/瑞郎
|0.7768/72
|0.7770/74
|0.7783/87
|美元/加元
|1.3562/66
|1.3558/62
|1.3578/82
|澳元/美元
|0.7172/76
|0.7169/73
|0.7117/21
|紐元/美元
|0.5943/47
|0.5942/46
|0.5926/93
|美元/人民幣
|6.8621/25
|6.8631/35
|6.8768/72
|美元/港元
|7.8275/79
|7.8270/74
|7.8237/41
上述報價只供參考用