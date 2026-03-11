11/03/2026 13:31

Mastercard簡化亞太區中小企跨境支付流程，單一平台支援多幣種交易

《經濟通通訊社11日專訊》Mastercard宣布推出Mastercard Global Commerce Suite for Small Businesses。這一套由Mastercard Move支援的全方位解決方案，旨在協助銀行滿足日理萬機的中小企不斷變化的跨境支付需求。此方案現已向香港這個亞太區主要商業樞紐的銀行及金融機構開放，並計劃拓展至區內其他指定市場。



Mastercard Move涵蓋一系列Mastercard的全球資金流動解決方案，能協助銀行、企業、非銀行金融機構、數碼企業，以至政府及其客戶在跨境及多支付方式的情境下快速、安全、輕鬆地收付款。方案覆蓋超過200個國家和地區，包括高需求及難以進入的市場，支援逾150種貨幣，觸及近170億個終端及全球95%擁有銀行賬戶的人口。



Mastercard亞太區商業和新型支付執行副總裁Anouska Ladds表示，Mastercard Global Commerce Suite for Small Businesses旨在為銀行提供一個強大且可擴展的平台，集支付、資金狀況追蹤及管理功能於一身，專為跨境商貿而設，從而支持中小企的業務增長。這將有助銀行更有效地服務中小企，同時為雙方建立更深厚長遠的合作關係奠定基礎。(bi)



