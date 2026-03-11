11/03/2026 13:26

【ＡＩ】百度智能雲發布DuClaw，讓用戶零門檻自由「養蝦」

《經濟通通訊社11日專訊》百度智能雲發布零部署服務DuClaw，將過往的「一鍵部署」模式進一步精簡為「零部署」，用戶無需自行選擇OpenClaw鏡像部署雲端伺服器，無需自行配置大模型推理服務的API Key，做到零門檻「養蝦」。



目前，用戶已可透過網頁端直接使用該服務。後續還將陸續支持企業微信、釘釘、飛書等主流通訊應用程式，讓AI助理隨時隨地觸手可及。



據介紹，通過DuClaw，用戶無需接觸任何雲控制台操作，不需了解鏡像、伺服器、API Key等專業概念，訂閱後即可直接使用完整的OpenClaw服務。DuClaw深度預置了百度搜索、百科、學術搜索等百度優勢Skills，並全面支持DeepSeek、Kimi-K2.5、GLM-5及MiniMax-M2.5等主流大模型，用戶可靈活選配，輕鬆完成複雜任務。



百度智能雲同步開啟了3月限時活動，首購用戶僅需每月17.8元人民幣即可享受原價142元人民幣的超值服務。此外，官方託管的零部署方式也有助於用戶避免因自行安裝配置不當帶來的潛在使用風險。(bi)