11/03/2026 19:54

《再戰明天》美國公布新屋動工等數據，港鐵東方海外理想汽車公布業績

《經濟通通訊社11日專訊》美國公布新屋動工等數據，及港鐵東方海外理想汽車公布業績，料為周四（12日）市場焦點。



各國重要經濟活動方面，周四本港時間5:30pm，英倫銀行總裁貝利在金融穩定理事會支付峰會致開幕辭。



數據方面，周四（12日）8:30pm（本港時間．下同），美國公布1月建築許可，月率料由4.8%逆轉至下滑3.1%；1月出口；1月進口；1月新屋動工料由140.4萬降至134.1萬，月率料由6.2%逆轉至下滑4.5%；1月貿易收支料由負703億美元收窄至負660億美元；連續申請失業救濟金人數料由186.8萬降至185萬；首次申請失業救濟金人數料由21.3萬升至21.5萬。



在本港，明日公布業績的公司有:港鐵公司(00066)、東方海外國際(00316)、理想汽車-W(02015)等。(wa)