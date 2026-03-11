11/03/2026 11:02

【虛擬資產】證監會:去年接獲投資詐騙投訴按年增近四成，四分之一個案涉及虛幣

《經濟通通訊社11日專訊》香港證監會行政總裁梁鳳儀表示，去年接獲投資詐騙投訴近900宗，按年增近40%，當中有四分之一與虛擬貨幣有關，有個案單一損失超逾千萬港元，亦有不少七、八十歲的老人家受騙。



梁鳳儀稱，數字資產發展帶來新挑戰，基於投資騙案增長迅速，證監會近期加強與警方、海關、香港金管局，以及持牌券商和虛擬資產服務商合作，包括加強跨界別情報共享和資源整合，提升金融罪案偵測、預防和應變能力，同時正研究進一步共享警示資訊，方便市民全面掌握防騙訊息，另加強外展及防騙宣傳，築起廣泛的社會防線。



她稱，證監會與持牌機構建立溝通渠道，積極配合警方反詐騙協調中心的「24/7止付機制」，以即時凍結涉及詐騙或高風險的轉帳。至今年1月底，在接獲的止付要求總額當中，機制已成功攔截當中逾50%相關犯罪得益。她解釋指，當市民向警方舉報，警方將透過全天候聯絡渠道迅速通知持牌機構，立即截停及凍結可疑資金。



她亦呼籲業界提升對金融騙案的偵測、預防及應變能力，遇有可疑情況時主動查證並與警方聯絡，協助攔截可疑資金，全方位防止騙案發生。(rh)