11/03/2026 15:09

【穩定幣】市傳金管局首批穩定幣牌照數目少於4張，圓幣科技出局

《經濟通通訊社11日專訊》據報章專欄引述業界消息指，本港穩定幣首批牌照將於北京兩會後出台，首批數目少於4家，惟金管局前總裁陳德霖創辦的圓幣科技(RD Technologies)卻無緣獲發首批穩定幣牌照。



金管局此前透露，首輪接獲36家機構提交的穩定幣牌照申請，但強調首批穩定幣牌照數量一定不會多，會以審慎穩妥為目標。專欄綜合市場消息指，港府2至3個穩定幣牌，另有消息表示，港府是希望北京兩會之後才公布。



專欄引述多個消息透露，在較早前北京兩會期間，主管港澳事務的國務院副總理丁薛祥會見港區人大代表、政協委員時，均提醒要確保金融安全。他提到，高科技賦能金融發展，虛擬資產及人工智能等新興產業發展得很快，確實有機會影響整個金融安全，對於新的金融需加強研究，「矛和盾」要同時考慮，確保香港的金融安全，亦指香港的金融安全事關重要，也會影響國家。



資料顯示，財政司司長陳茂波較早前稱，計劃於今年3月批出小量穩定幣發行人牌照，且正敲定針對數碼資產交易商及託管服務提供者的新牌照制度細節，目標今年夏天提交相關法例，加上現行的監管安排，將確保整體監管框架能全面覆蓋數碼資產生態的重要環節。(rh)