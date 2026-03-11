11/03/2026 11:47
《港元利率》港元拆息個別發展，一個月拆息報2.03厘
《經濟通通訊社11日專訊》港元拆息個別發展，而與樓按相關的一個月拆息報2.02982厘，升0.899基點；反映銀行資金成本的三個月拆息報2.36185厘，跌2.732基點。
隔夜息報1.54381厘，升19.548基點；一周拆息升7.774基點，報1.63792厘，兩周則升4.72基點，報1.7372厘。長息方面，六個月拆息跌2.488基點，報2.60708厘，一年期則跌1.423基點，報2.78577厘。
港元匯價今日在7.8270-7.8228之間上落，最新報7.8266，見半年低位。
資料來源：香港銀行公會
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|1.54381
|+19.548
|一周
|1.63792
|+7.774
|兩周
|1.7372
|+4.72
|一個月
|2.02982
|+0.899
|兩個月
|2.27536
|+0.167
|三個月
|2.36185
|-2.732
|六個月
|2.60708
|-2.488
|一年
|2.78577
|-1.423
