11/03/2026 17:21

《真知灼見－溫灼培》期待利率達4.1厘，澳元受益

《真知灼見》在2月28日美國和以色列與伊朗爆發軍事衝突後的一周，市場擔心中東政局不穩將推升油價，導致各國需使用更多美元進行石油支付，這一情況使得美元匯率急速攀升，美匯一度突破99.5指數點。在美元整體強勢的影響下，各主要貨幣普遍出現回落，澳元也受到波及。然而，相較於其他主要貨幣，澳元的回落幅度相對較小，並在69.50美仙附近顯示出強勁的支撐。



*澳洲能源自給率極高，可抵禦中東局勢不穩*



造成這一現象的原因，在於澳元的能源自給率極高，且擁大量天然氣及發電用的耐熱煤，因而受到中東能源出口影響的程度遠低於其他國家。此外，澳元的息率在七大主要貨幣中最高，當前息率為3.85厘，相較於美元的3.5厘至3.75厘息率範圍亦顯得更具吸引力。在面對油價高企及各國擔憂通脹可能回升的背景下，就只有澳央行表示會認真考慮加息，其他央行則普遍選擇繼續觀察或僅考慮延遲減息，這無疑形成了明顯對比。



*澳央行指下周會「認真」辯論是否加息*



本周二（10日），澳央行副行長在接受當地媒體訪問時指出，該行已注意到中東衝突所帶來的高度不確定性，但仍會於本月17日的議息會上展開「認真」辯論，以評估是否需要加息來應對通脹。這番話一出，市場對澳央行下周加息的預期隨即上升，並為澳元匯率帶來支持。而根據利率期貨價格變化顯示，現市場估計在3月17日的議息會上，澳央行加息的機率高達70%。倘下周不加息，於5月5日議息會加息的機率是100%，屆時澳元息率將有機會攀至4.1厘。



*澳元下一步或見5.85港元*



回看澳元匯價，踏入本周以來，澳元不僅突破了維持一個月的5.6港元阻力位置，還超越了2023年2月23日的高位5.6130（根據《路透社》數據），成為自2022年6月以來，即約3年半的最高水平。由於澳央行加息似乎只是時間問題，即使下周不加息，澳元匯價雖難免要面臨調整壓力，但預計幅度會有限。相反，如果加息得到落實，將使澳元更具吸引力，並可能逐步使其邁向5.85港元的水平。然而，需要特別注意的是，若伊朗長期封鎖霍爾木茲海峽，導致油價大幅上升並拖累全球經濟，這將無可避免損害澳洲商品出口，進而影響澳洲經濟。在這種情況下，澳元匯價可能會面臨較大的下跌壓力。所以投資者購澳元時，要留意當中風險。《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》



*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。