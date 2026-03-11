11/03/2026 10:08

《經濟時評》PIMCO：美國2月勞動市場數據疲弱，今年料仍減息兩次

《環富通基金頻道11日專訊》品浩(PIMCO)董事總經理兼經濟學家Tiffany Wilding指， 根據美國就業報告所披露的細項數據，2月份非農就業人數減少9.2萬人，而此前市場預期約為增加6萬人。然而，就業增長模型調整所造成的波動，以及醫療行業罷工，共同導致約9萬至11萬人的偏差。



*實際收入增速明顯放緩，減息或變得更困難*



在剔除上述噪音因素後，私營部門就業人數平均每月增加約2萬人，而周期性行業就業人數仍以每月約3萬人的速度收縮。配合約3.8%的名義工資增長及2.8%的通脹率，目前實際收入增長約為1%。與過去數年相比，這一增速明顯放緩，原因是企業為應對關稅帶來的影響，已轉向透過控制勞動力成本以維持利潤率。報告顯示，總工作時數及實際收入增速均處於低迷水平，意味要維持高消費水平的重任仍然落在財富效應之上（而目前的實際情況亦確是如此）。



傳統觀點認為，美聯儲會對暫時性的供給側衝擊「視而不見」。然而，委員會中至少部分成員或會憂慮出現二次效應（即更高的通脹預期），在邊際上或令減息變得更為困難。與此同時，立場偏鴿的理事Christopher Waller發表講話，主張央行應忽略原本應屬暫時性的通脹衝擊。本次報告未有改變PIMCO對今年稍後將減息兩次的展望。(wa)