11/03/2026 11:16

摘要 意見回饋 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 景順預測中東衝突持續數周

▷ 油價走勢反映供應中斷或屬短暫

▷ 景順維持非美國市場配置偏好不變 More ▼ Less ▲

《環富通基金頻道11日專訊》景順全球研究主管Benjamin Jones表示，目前預測的基本情境是此次中東衝突將持續數周，對經濟的長期影響有限。然而，如果供應中斷的時間延長，可能會產生嚴重的連鎖反應。*油價走勢顯示危機或屬短暫，重申股票配置偏好*能源價格走勢顯示危機或屬短暫。布蘭特原油近期交割價格一度升穿每桶90美元，但長期合約升幅相對有限，反映市場預期供應中斷將是暫時的。景順重申股票配置偏好，雖然去年非美國市場整體跑贏美國市場，但今次衝突短期內令此趨勢暫停。景順對非美國市場的戰術性偏好目前維持不變。*通脹影響取決危機持續時間，新興市場及歐洲股市較受衝擊*通脹影響取決於危機持續時間，原油價格每上升50美元，可能令今年全球整體通脹率上升約1個百分點。通脹升幅雖然明顯，但不至於造成災難性影響。若衝突能夠較快得到解決，通脹壓力應會減輕。美國經濟已基本實現能源自給，不依賴大量進口石油及天然氣，不同於歐洲及亞洲。新興市場及歐洲股市受衝擊更大，因為對能源進口依賴較高。而黃金等貴金屬在此期間意外下跌，儘管它們通常被視為「避險資產」。*增長展望偏軟但仍具韌性，市場對央行政策預期偏高*能源價格衝擊削弱了消費者的非必要支出，可能拖慢經濟增長，尤其是歐洲及英國等能源依賴度高的地區。預計全球增長在短期內仍保持韌性。滯脹風險雖然增加，但預期不會重現2022年出現的雙位數通脹。另外，市場對央行政策的預期偏高。央行預期會忽略短暫的供應衝擊，但對通脹預期的擔憂可能影響其決策。市場目前預期英倫銀行將維持利率不變，而歐洲央行則會在2026年加息。此預期不大可能實現，並預期英倫銀行今年會減息，而歐洲央行將維持利率不變。(wa)*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。