11/03/2026 09:20
【聚焦人幣】人幣中間價升65點子，兩連升報6.8917，續創近三年高
《經濟通通訊社11日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報6.8917，較上個交易日升65點子，兩連升，續創2023年4月25日以來近三年新高，較市場預測偏弱約90點，上個交易日報6.8982。
|貨幣兌換
|中間價
|漲跌(BP)
|1美元/人民幣
|6.8917
|-65.00
|1歐元/人民幣
|7.9986
|-212.00
|100日圓/人民幣
|4.3575
|-142.00
|1港元/人民幣
|0.8808
|-12.10
|1英鎊/人民幣
|9.2432
|-226.00
|1澳元/人民幣
|4.9036
|+271.00
|1紐元/人民幣
|4.0789
|-80.00
|1新加坡/人民幣
|5.4091
|-46.00
|1瑞郎/人民幣
|8.8476
|-250.00
|1加元/人民幣
|5.0684
|-101.00
|1人民幣/林吉特
|0.5692
|-43.90
|1人民幣/俄羅斯盧布
|11.4781
|+1267.00
|1人民幣/南非蘭特
|2.3647
|-23.00
|1人民幣/韓元
|213.2700
|+18.00