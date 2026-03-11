11/03/2026 09:01

▷ 貿易順差2136億美元創同期新高

▷ 輸往東協、歐盟出口增速29%、28%，美國跌幅收窄至11% More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社11日專訊》大新金融集團首席經濟及策略師溫嘉煒先生指出，內地首兩個月外貿表現強勁，出口及進口增速均顯著加快。整體出口增幅以美元計按年加快15.2個百分點至21.8%，遠高過市場預期的7.2%；整體出口額6565億美元，創同期歷史新高。期內出口至主要貿易夥伴表現較去年底普遍改善，輸往東盟、歐盟的出口增速分別加快至29%及近28%，輸往拉丁美洲升幅亦加快至16%；往香港的出口加快至近39%；輸往美國的跌幅則由三成大幅收窄至11%。進口按年升幅大幅擴大14.1個百分點至19.8%，亦遠高於市場預期的7%，貿易順差逾2136億美元，創同期歷史新高。溫嘉煒認為，首兩個月出口增長加快，主要由於電子產品及汽車等與高技術商品出口表現強勁，疊加對美國以外的海外市場出口保持快速增長，且對美出口跌幅繼續收窄。中美延長關稅「休戰期」，美國總統特朗普將在本月底訪華，雙方或達成一些貿易共識；加上去年對美國出口大幅下跌或造成低基數效應，中美貿易今年稍後可望會進一步回穩。此外，內地持續拓展東盟、歐盟等地新市場，並改善與個別西方國家的外貿關係，或將繼續支持外貿表現。展望未來，大新金融預計今年內地的全年出口或錄得約5%增長。近期中東戰事或影響相關進出口運輸，若油價及天然氣價格持續高企，可能推高運輸成本，或對遠洋及空運造成影響。內地出口增長或繼續依賴新興市場與高技術商品支撐，而中央刺激內需政策以及人民幣兌美元偏強，或有助進口改善。(wn)