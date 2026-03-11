11/03/2026 14:24

【ＡＩ】騰訊雲智能體開發平台：部分模型結束免費公測，混元系列提價

《經濟通通訊社11日專訊》據騰訊雲消息，騰訊雲智能體開發平台宣布自2026年3月13日起調整部分模型的計費策略，涉及GLM 5、MiniMax 2.5、Kimi 2.5等模型將結束免費公測，並開始按量計費。



此外，混元系列模型Tencent HY2.0 Instruct與Tencent HY2.0 Think的價格也將有所調整。其中，HY2.0 Instruct輸入價格從每千tokens 0.0008元（人民幣．下同）調整為0.004505元，輸出價格從0.002元調整為0.01113元。HY2.0 Think輸入價格從0.001元調整為0.0053元，輸出價格從0.004元調整為0.0212元。套餐用戶可通過套餐抵扣部分費用。(wn)



