11/03/2026 15:25
《行業數據》中汽協：2月新能源車出口同比增1倍，特斯拉出口增4倍
《經濟通通訊社11日專訊》據中國汽車工業協會發布的數據，2月，中國汽車出口67.2萬輛，環比下降1.4%，同比增長52.4%。其中，新能源汽車出口28.2萬輛，環比下降6.6%，同比增長1.1倍；傳統燃料汽車出口39.1萬輛，環比增長2.8%，同比增長26.2%。
1-2月，汽車出口135.2萬輛，同比增長48.4%。其中，新能源汽車出口58.3萬輛，同比增長1.1倍；傳統燃料汽車出口76.9萬輛，同比增長22.2%。
*2月特斯拉出口增4.2倍*
另外，2月，整車出口前十企業中，奇瑞(09973)出口量達12.4萬輛，同比增長44.1%，佔出口總量的18.5%。與去年同期相比，特斯拉出口增速最為顯著，出口達2萬輛，同比增長4.2倍。
1-2月，整車出口前十企業中，奇瑞出口量達24.3萬輛，同比增長45.6%，佔出口總量的18%。與去年同期相比，吉利出口增速最為顯著，出口達15.6萬輛，同比增長1.5倍。(wn)
