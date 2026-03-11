11/03/2026 08:27

【ＡＩ】騰訊據報秘密為微信開發新AI智能體

《經濟通通訊社11日專訊》科技媒體《The Information》10日報道稱，騰訊(00700)正秘密為其即時通訊應用微信打造一款新的AI Agent（智能體）。騰訊這一項目計劃年中測試、三季度上線，力求追趕阿里巴巴(09988)和字節跳動的進度。



據悉，騰訊這款智能體將嵌入微信，以對話形式接入數百萬個小程式，可替代用戶完成叫車、外賣等任務，取代14億個月活用戶自主完成上述任務。



騰訊上日宣布，騰訊版「小龍蝦」WorkBuddy正式公測上線。騰訊雲代碼助手CodeBuddy團隊稱，WorkBuddy無需自建配置服務器，安裝即用；無需多頭購買Token配置，模型一站集成，且完美兼容龍蝦Skills。WorkBuddy是騰訊推出的全場景職場AI智能體桌面工作台，今年2月上旬已經開放內測申請。(ry)