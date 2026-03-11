11/03/2026 14:17

《行業數據》首2月全國鐵路完成固定資產投資722億元，同比增長5.4%

《經濟通通訊社11日專訊》據《上海證券報》從國鐵集團獲悉，今年1至2月，全國鐵路完成固定資產投資722億元人民幣，同比增長5.4%。



國鐵集團建設部相關負責人介紹，今年以來，國鐵集團加快推進鐵路建設，春節假期全國46個鐵路重點項目570餘個工點持續施工，3.8萬餘名參建人員堅守一線，春節停工項目節後著力加強復工復產組織，快速推動實現達產穩產，推動一批重點工程項目取得積極進展。



其中，浙江金華至建德高鐵蘭溪東至建德段建成開通運營，北京至雄安新區至商丘高速鐵路山東段全面進入靜態驗收階段，雄安新區至忻州高速鐵路進入鋪軌施工階段，西安至安康高速鐵路全線鋪軌完成，重慶至昆明高速鐵路橋梁工程全部建設完成，西安至重慶高鐵控制性工程合川東隧道、西安東站等一批項目重點控制性工程建設取得積極進展。(jq)