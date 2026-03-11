11/03/2026 15:58

【ＡＩ】內地多家券商據報緊急通知，嚴控公司內部安裝使用「小龍蝦」

《經濟通通訊社11日專訊》據《財聯社》報道，今天開始，內地券商密集針對「小龍蝦」OpenClaw下發內部合規提醒或相關通知，至少已有15家券商作出明確要求，嚴禁未經許可在辦公/業務網絡及信息系統安裝、部署、使用OpenClaw；確需使用須通過OA提交審批，並報備相關信息。



部分券商執行趨嚴，要求即日起暫停安裝使用、已安裝立即卸載，個人電腦接入公司網絡須落實防控，違規私裝使用或引發安全事件，將依規追責。



報道指，行業正逐漸收緊AI工具安全邊界，包括敏感系統物理隔離、最小權限、嚴禁接觸客戶隱私與交易數據、關鍵環節人工終審，強化人機協同與全程風控等。行業人士預測，今明兩天會有更多券商發布相關合規提醒。(jq)