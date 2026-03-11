11/03/2026 09:36

【聚焦人幣】人民幣中間價續創近三年高，即期開市升43點子報6.8675

《經濟通通訊社11日專訊》人民幣兌一美元中間價今報6.8917，較上個交易日升65點子，兩連升，續創2023年4月25日以來近三年新高，較市場預測偏弱約90點。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早高開43點子，報6.8675，上個交易日即期匯率收盤報6.8718。



市場人士稱，雖然美國總統特朗普的言論有利降低避險情緒，但美以對伊朗的空襲依舊沒有停止，不確定性仍較大，美元指數仍可能重返99上方。對人民幣而言，短期波動較大，中國進出口數據則支持人民幣整體偏升，操作上仍可考慮逢高結匯。



廣發證券最新點評指出，中國人行行長潘功勝兩會期間的發言為人民幣匯率提供了明確的預期，結合當前地緣衝突升級推升全球避險情緒，美元作為傳統避險貨幣獲得短期支撐，預計人民幣升值節奏將階段性緩和，但長期升值趨勢保持不變。(jq)