11/03/2026 16:50

【聚焦人幣】人幣即期收升18點子，兩連升報6.87，續創逾一周高

《經濟通通訊社11日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.8700，較上個交易日4時30分收盤價升18點子，兩連升，續創2月27日以來逾一周新高，全日在6.8603至6.8711之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現升108點子，報6.8705。



今日人民幣兌一美元中間價報6.8917，較上個交易日升65點子，兩連升，續創2023年4月25日以來近三年新高，較市場預測偏弱約90點。



市場人士稱，地緣政治緊張局勢仍在不斷演變，不確定性仍較大，美元指數仍可能重返99上方。接下來中美將進行第六輪會談，且進出口數據表現良好，市場對人民幣匯率的情緒則相對偏多，短期或仍有一定升值空間。(jq)