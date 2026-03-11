11/03/2026 09:54
【ＡＩ】「龍蝦」安全風險受關注，上門卸載成新生意，最低29.9元
▷ OpenClaw安全風險引發上門卸載服務需求
▷ 二手平台現卸載服務報價29.9元至299元
▷ 二手平台現卸載服務報價29.9元至299元
報道引述相關店主指，「上門卸載」服務確實存在，「已經有人在諮詢了，有的是擔心安全風險，也有的是覺得太燒錢」。而與「上門安裝」的費用相比，「上門卸載」明顯更低，報價從29.9元（人民幣．下同）到299元不等。有店主表示，「肯定便宜啊，卸載沒有安裝那麼複雜，而且也不用給客戶講具體怎麼使用，省事多了」。
報道提到，和500元一次的上門安裝費用相比，後續使用過程中，OpenClaw堪稱token的「銷金窟」。有博主發帖稱，周末在自己電腦部署了OpenClaw，「一晚上就問幾句好，讓他幫我查了一些數據，100萬token就沒了，還欠費了……」國金證券分析指出，OpenClaw爆熱帶動Token消耗爆發。根據OpenRouter，OpenClaw當前為App & Agent流行度排名第一，截至目前累計Token消耗量達到8.52T。(sl)