11/03/2026 10:13

【ＡＩ】華為版「龍蝦」亮相，何剛親測「小藝Claw」稱「挺好用」

《經濟通通訊社11日專訊》近期爆紅的開源AI智能體OpenClaw（龍蝦）進入華為鴻蒙生態。華為終端BG首席執行官何剛今日在其微博放出幾張截圖，展示華為鴻蒙手機上的「小藝 Claw」，稱「用了幾天鴻蒙上的小藝Claw，很驚喜，挺好用的，能幫我幹不少事兒！」華為鴻蒙微博「HarmonyOS」轉發何剛該帖子稱，「來啦來啦！好期待」。



據《IT之家》報道，從何剛的相關截圖可見，小藝Claw可幫助用戶處理文檔編輯、寫PPT、自動回覆郵件等，還能選擇不同人格。小藝Claw不同的初始人格會有不同的預製skills，用戶也可以在skills市場安裝其他人格的skills。



此前華為小藝開放平台已新增OpenClaw模式，支持通過小藝App連接用戶的7x24個人專屬智能體。華為小藝開放平台顯示，用戶點擊「創建」功能後，在「標準創建」的「編排方式」中可以選擇「OpenClaw模式」，通過該模式接入OpenClaw，就可以構建個人專屬智能體。(sl)