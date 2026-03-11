11/03/2026 10:32

《經濟通通訊社11日專訊》中國外交部網站今日發文稱，中共中央政治局委員、外交部長王毅10日分別應約同卡塔爾首相兼外交大臣穆罕默德、巴基斯坦副總理兼外長達爾通電話。穆罕默德通報了地區局勢和卡方立場，強調卡方不得不進行必要自衛，同時加大外交努力，遏制危機蔓延升級。卡方讚賞中方秉持公正立場並開展斡旋，希望中方為停火止戰發揮更大作用。達爾介紹巴方對當前伊朗局勢的立場，呼籲各方保持克制，通過和平談判解決當前危機。巴方讚賞中方為推動局勢降溫所作努力，願同中方加強在聯合國等平台協調配合，共同尋求實現和平的有效途徑。*王毅：中方責無差別攻擊平民和非軍事目標*王毅對穆罕默德表示，美國和以色列未經安理會授權對伊朗動武，明顯違背《聯合國憲章》宗旨原則和國際關係基本準則。同時，中方也不認同擴大打擊範圍，譴責無差別攻擊平民和非軍事目標。中方呼籲立即停火止戰，尋求政治解決，支持海灣國家把地區的前途命運掌握在自己手中。中方將繼續以自己的方式為緩和局勢、恢復和平發揮建設性作用。王毅則對達爾表示，這場戰爭的源起缺乏正當性與合法性，持續下去只會造成更多無謂傷亡。避免局勢惡化的根本在於美以停止軍事行動，同時中方也不認同對海灣國家的攻擊，譴責一切襲擊民用設施和無辜平民的行為。中方讚賞巴方為推動地區局勢緩和所作斡旋努力，願同巴方保持多雙邊協調合作，支持巴方繼續發揮建設性作用，共同推動地區盡早恢復和平穩定。*王毅：阿富汗事務特使正在阿、巴間穿梭訪問*王毅和達爾還就巴基斯坦、阿富汗邊境衝突交換意見。王毅表示，中國外交部阿富汗事務特使正在阿、巴間穿梭訪問，勸和促談。當務之急是避免戰事擴大，盡早回到談判桌來。中方堅定支持巴方打恐，希望巴方繼續以最大力度確保中國在巴人員、項目和機構安全。達爾感謝中方所作斡旋努力，強調巴方高度重視並將全力保障中方機構和人員安全。(sl)