11/03/2026 11:22

【兩會焦點】何小鵬：小鵬汽車將致力成為全球規模物理AI公司

《經濟通通訊社11日專訊》據《科技日報》報道，全國人大代表、小鵬汽車(09868)董事長何小鵬表示，在下一個十年，小鵬汽車將致力於成為全球規模的物理AI公司。



何小鵬認為，物理世界蘊含著更多AI發展機遇，一是從自動駕駛邁向無人駕駛，二是機器人從工商業場景走向家庭。他相信，未來五年，這兩大領域都將迎來巨大變革。



據了解，何小鵬在馬年春節假期後開工第一天(2月24日)向全體員工發布開工信，主題為「穩進破局，2026共赴物理AI新十年」，指今年將是小鵬具身智能從「能做」到「能量產」的分水嶺，小鵬要做全球第一家讓機器人、飛行汽車、Robotaxi三大前沿AI業務，在同一年全面量產的科技公司。(sl)