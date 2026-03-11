直播中 : hot talk 1點鐘 - 龍蝦行情引爆概念股逐個數
25,878.53
-81.37
(-0.31%)
25,833
-78
(-0.30%)
低水46
8,696.45
-13.81
(-0.16%)
5,050.09
-10.44
(-0.21%)
2,275.28億
4,133.43
+10.29
(+0.250%)
4,704.50
+29.74
(+0.636%)
14,465.41
+111.34
(+0.776%)
2,628.30
+21.23
(+0.81%)
69,663.2000
-285.4400
(-0.408%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1274
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
4.9678
恒生指數
25,878.53
-81.37
(-0.31%)
期指
低水46
25,833
-78
(-0.30%)
國企指數
8,696.45
-13.81
(-0.16%)
科技指數
5,050.09
-10.44
(-0.21%)
大市成交
2,275.28億
股票
2,074.67億
(91.183%)
窩輪
69.73億
(3.065%)
牛熊證
130.88億
(5.752%)
即時更新：11/03/2026 15:35
可賣空股票總成交
1,206.67億
主板賣空
203.72億
(16.883%)
半日數據，更新：11/03/2026 12:40
上証指數
成交：10,636.01億
4,133.43
+10.29
(+0.250%)
滬深300
4,704.50
+29.74
(+0.636%)
深証成指
14,465.41
+111.34
(+0.776%)
MSCI中國A50
2,628.30
+21.23
(+0.81%)
比特幣
資料由Binance提供
69,663.2000
-285.4400
(-0.408%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1274
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
4.9678
照顧者 情緒健康
透視大灣區
理財easy叻
即將公佈經濟數據
美國-抵押貸款市場指數
即將公佈
11/03/2026 19:00
前值
11.00%
市場預測
--
巴西-零售銷售(月率)
即將公佈
11/03/2026 20:00
前值
-0.40%
市場預測
-0.20%
US Yield 美國國債
10年國債孳息率
4.15%
3個月國債孳息率
3.71%
10年-3個月國債孳息率
0.44%
更新：10/03/2026 16:15
美元匯率-最大跌幅
CNY 美元/人民幣
6.8755
-0.0342
-0.495%
KRW 美元/南韓圜
1,468.7400
-4.0400
-0.274%
CHF 美元/瑞郎
0.7776
-0.0010
-0.127%
更新：11/03/2026 15:35
