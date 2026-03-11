11/03/2026 15:11

【兩會焦點】閻峰：建議適時分步下調港股通合格投資者准入門檻

《經濟通通訊社11日專訊》據《澎湃新聞》報道，全國政協委員、國泰君安國際控股有限公司董事會主席閻峰在今年全國兩會上建議，繼續深挖A股和港股兩地市場協同發展潛力，進一步推動相關機制優化，提升兩地市場承接國際流動性的能力與吸引力。



報道指，閻峰提出了四方面建議：一是用好「中國投資」槓桿。適時分步下調港股通合格投資者准入門檻，在確保資金閉環運行、滿足外匯管理要求的前提下，將QDII（合格境內機構投資者）和RQDII（人民幣合格境內機構投資者）機制拓展至個人客戶。



二是突出「投資中國」主題。在風險可控前提下，提升境外投資者參與內地市場的便利性，推動交易規則與風險對沖機制更好對接國際規則。鞏固並進一步推動中國資產廣泛納入MSCI（明晟）、富時羅素等國際主流指數。



三是深化做市商制度改革。針對內地做市功能不足、港股中小市值股票流動性匱乏等問題，建議系統優化滬深市場做市機制，研究在港股引入做市商制度，從而增強流動性支持、穩定市場估值與預期。



四是健全風險防控體系。持續加強對場內外槓桿資金、程序化交易、高頻交易、跨境套利等高風險領域的監測防範，加大對非法私募、變相槓桿的監管力度。建立量化交易熔斷機制，防範算法共振引發市場非理性波動。抑制過度投機和資金空轉，防止資本市場脫離經濟基本面而導致失序。(sl)