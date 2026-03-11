11/03/2026 09:08

【中東戰火】美國就霍爾木茲海峽航運發出混亂信息，油價「在戰爭迷霧中交易」

《經濟通通訊社11日專訊》油價在經歷又一個劇烈震盪的交易日後走高，原因是美國總統特朗普及官員，就伊朗戰爭和霍爾木茲海峽航運發出混亂訊息。



CIBC Private Wealth Group高級能源交易員Rebecca Babin表示：「感覺就像一個在戰爭迷霧中交易的市場，隨著事態發展實時反應，而不是一個有序運行的市場。」



*美能源部長誤指海軍為油輪護航*



紐約期油價格一度上漲6.2%，至每桶88.59美元，此前在周二（10日）一度重挫12%。美國能源部長賴特錯誤地發布了一則帖文，聲稱美國海軍護送一艘油輪通過了霍爾木茲海峽，但不久後這條信息被刪除，白宮隨後表示並未有任何行動。



霍爾木茲海峽航運的實際上停滯，導致全球五分之一的石油運輸量無法通過該海峽。主要生產商減產推高了原油和天然氣等能源價格。油輪運輸量已大幅減少，市場正密切關注正常貿易何時恢復。(rc)