11/03/2026 09:30

【特朗普當政】聯儲局主席提名人沃什仍未能掃清就職障礙

《經濟通通訊社11日專訊》美國總統特朗普提名的聯儲局主席沃什，爭取到一名關鍵共和黨參議員支持，但未能為就職掃清障礙。



參議員蒂利斯表示，他和沃什的會面不錯，但重申在司法部結束對聯儲局主席鮑威爾的調查前，他將阻止任何人事任命通過參議院銀行委員會。



蒂利斯稱：「我認為他的心態是正確的，我希望我們能夠消除這項虛假調查的反對，這樣我們就能讓他及時上任，趕上5月的日子。」



沃什和蒂利斯周二（10日）在這名來自北卡羅來納州的共和黨人辦公室會面，沃什由此拉開自己拜訪國會議員的帷幕。



蒂利斯在銀行委員會的一票至關重要，如果沒有他的支持，沃什可能無法獲得足夠的票數推進提名。鮑威爾的聯儲局主席任期將於5月結束。目前尚不清楚沃什屆時能否獲得確認。(rc)