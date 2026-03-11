11/03/2026 09:43

【ＡＩ】Anthropic：AI工具被美國政府列入黑名單或令公司損失數十億美元

《經濟通通訊社11日專訊》Anthropic周二（10日）向美國聯邦法官表示，今年可能損失數十億美元收入，並敦促法院迅速採取行動，阻止特朗普政府將該公司列為供應鏈風險。



在Anthropic因被認定為供應鏈風險而起訴國防部的次日，Anthropic的律師在聽證會上，向美國聯邦地區法官Rita F Lin強調案件的迫切性。這場糾紛源自於圍繞Anthropic人工智能技術的安全護欄之爭。



Anthropic的律師Michael Mongan辯稱，聯邦政府的行為導致100多家企業客戶聯絡該公司，對繼續與其合作提出質疑。



他亦表示，一家金融服務公司暫停與Anthropic，就一項價值5000萬美元合約進行的談判。 Mongan稱，Anthropic的財務總監估計，事件可能對該公司2026年收入造成數億美元至數十億美元的損失。



Mongan要求聯邦政府承諾在聽證會前，不會對Anthropic採取任何報復行動，例如發布影響這家公司的行政命令。



下一次法院聽證會定於本月24日舉行。(rc)