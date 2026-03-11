11/03/2026 10:43

【外圍經濟】福布斯發布年度富豪榜，馬斯克身價8390億美元蟬聯榜首

《經濟通通訊社11日專訊》《福布斯》發布第40屆年度富豪榜，今年共有創紀錄的3428人上榜，較去年增加400人。他們的總財富增加4萬億美元，達到創紀錄的20.1萬億美元。平均身家為58億美元，高於去年的53億美元。



報告顯示，馬斯克連續第二年蟬聯榜首，成為有史以來最富有的人，身價估計達8390億美元。得益於特斯拉以及計劃在2026年上市的SpaceX價值上升，他的身價相比去年暴增5000億美元。



第二名是Google(US.GOOG)聯合創辦人佩奇，第三名是他的商業夥伴布林，兩人的財富分別估計為2570億美元和2370億美元。去年他們分別以1440億美元和1380億美元位列第七和第八名。



第四名是亞馬遜(US.AMZN)創辦人貝索斯，他自2016年以來首次跌出前三，其財富從2025年的2150億美元增至2240億美元。



Meta(US.META)創辦人朱克伯格則名列第五，淨資產為2220億美元，他去年位居第二（2160億美元）。



此外，進入榜單前十名的還有排名第八的英偉達(US.NVDA)創辦人黃仁勳（1540億美元）、排名第九的巴菲特（1490億美元）和排名第十的西班牙服裝業巨擘奧爾特加（1480億美元）。(rc)