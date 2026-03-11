11/03/2026 13:19

【外圍經濟】澳元意外成避風港，油氣價格高企與升息預期提振匯率

《經濟通通訊社11日專訊》澳元成為市場的避風港。在油氣價格高企、投資者加大押注澳洲央行最快可能在下周升息的背景下，澳元獲得提振。



澳元兌美元周二（10日）升至2022年6月以來最高水平，兌日圓匯率亦創下逾35年來高位，成為今年以來表現最佳的主要貨幣。周三（11日），澳元兌美元匯率延續漲勢，一度上漲0.8%至0.7175。



花旗表示，澳元通常對美元和整體風險情緒較為敏感，但漲勢可能還會延續，未來三個月澳元兌美元或升至75美仙。



此外，隨著投資者與經濟學家進一步上調澳洲央行為抑制通脹而升息的預期，澳元可能在市場波動範圍擴大時相對保持抗震。同時，如果油氣價格持續處於高位，澳洲作為主要能源出口國的地位也可能繼續支撐澳元。(rc)