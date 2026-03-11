11/03/2026 14:59

【中東戰火】美國銷往亞洲的油價上漲47%，惟美油無法彌補全球缺口

《經濟通通訊社11日專訊》市場定價機構Argus Media數據顯示，自美國和以色列對伊朗發動首輪攻擊以來，運往亞洲的美國輕質低硫原油價格飆升47%，至每桶115美元。同時，美國液化天然氣(LNG)運費暴漲超過三倍，至少有四船美國LNG已從歐洲改道運往亞洲。



Argus Media亞洲原油定價主管Fabian Ng表示，儘管戰爭爆發後，日本煉油商已採購多達900萬桶將於6月運抵的美國原油，但其他亞洲買家不願支付如此高昂的溢價，正觀望局勢會否好轉。



不過，能源研究機構Energy Aspects分析師指出，戰爭切斷亞洲多國的主要能源來源，印尼、巴基斯坦等國被迫動用儲備，而這些儲備可能只夠維持數周。隨著需求激增，美國的產能無法彌補中東油氣供應中斷造成的全球缺口。(rc)