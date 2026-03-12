12/03/2026 17:18

摘要 意見回饋 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 伊朗11日發動導彈襲擊以色列，油價反彈逾5%

▷ 美股道指跌289.24點，港股恒指跌182點

▷ 美聯儲13日發布季度金融帳，美國公布新屋動工等數據 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社12日專訊》伊朗昨日（11日）對以色列等目標發動大規模導彈襲擊，中東和平的窗口尚未打開。油價在經歷大跌後反彈逾5%，拖累美股表現。道指收市跌289.24點或0.61%，報47417.27點；標指跌5.68點或0.08%，報6775.8點；納指升19.03點或0.08%，報22716.13點。港股方面，恒生指數收市報25716，跌182點或0.7%，成交2422億元。各國重要經濟活動方面，本港時間今晚10:40pm，英倫銀行審慎監管局(PRA)官員Vicky White在年度資金與資本市場論壇上發表演講。13日凌晨12:00am，美聯儲發布季度金融帳；同一時間，美聯儲金融監管副主席鮑曼參加有關「巴塞爾III與銀行資本規定」的會談。數據方面，今晚8:30pm，美國公布1月建築許可，月率料由4.8%逆轉至下滑3.1%；1月出口；1月進口；1月新屋動工料由140.4萬降至134.1萬，月率料由6.2%逆轉至下滑4.5%；1月貿易收支料由負703億美元收窄至負660億美元；連續申請失業救濟金人數料由186.8萬降至184.9萬；首次申請失業救濟金人數料由21.3萬升至21.5萬。在美國，今日公布業績的公司有：富途控股(US.FUTU)、極光(US.JG)、理想汽車(US.LI)、迅雷(US.XNET)、滿幫(US.YMM)等。(wa)