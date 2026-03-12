25,716.76
-182.00
(-0.70%)
4,687.56
-16.94
(-0.360%)
14,374.87
-90.54
(-0.626%)
70,424.3900
+232.5300
(0.331%)
外幣,匯率,外匯,人民幣,美元,日圓,即時新聞,財經新聞,外匯新聞,外匯黃金,新聞及評論
12/03/2026 18:05
美匯指數報99.309，關注美國最新一周初請失業金人數
美匯指數
|指數
|上日價
|漲跌
|99.309
|99.231
|0.078
最新美元匯價
|貨幣名稱
|18:00報價
|17:00報價
|上日紐約收市價
|美元/日圓
|158.73/77
|158.87/91
|158.93/97
|歐元/美元
|1.1558/62
|1.1546/50
|1.1566/57
|英鎊/美元
|1.3391/95
|1.3375/79
|1.3410/14
|美元/瑞郎
|0.7803/07
|0.7819/23
|0.7804/08
|美元/加元
|1.3584/88
|1.3586/90
|1.3592/96
|澳元/美元
|0.7136/40
|0.7132/36
|0.7150/54
|紐元/美元
|0.5907/11
|0.5900/04
|0.5912/16
|美元/人民幣
|6.8727/31
|6.8758/62
|6.8661/65
|美元/港元
|7.8265/69
|7.8268/72
|7.8249/53
*上述報價只供參考用