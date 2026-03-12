12/03/2026 08:04

【中東戰火】美國2月CPI放緩至2.4%，但未涵蓋中東戰事引發的油價飆升

《經濟通通訊社12日專訊》美國勞工統計局公布最新通脹數據，2月份消費者物價指數(CPI)按月溫和上升0.3%，按年增幅則為2.4%，與1月持平，兩項數據均完全符合市場預期。



在剔除波動較大的食品與能源價格後，備受華爾街關注的2月份核心CPI按月微升0.2%，按年增長2.5%，表現同樣符合預期，顯示通脹放緩。



細看各項分類，住屋成本持續成為推動整體通脹按月上漲的主要動力。同時，數據顯示2月份私人市場每星期平均實質收入按月微升0.1%。



儘管2月份數據暫時紓緩了市場的通脹焦慮，但市場普遍警告，本輪統計期並未涵蓋近期中東戰事爆發後引發的油市劇烈波動。



國際原油價格在衝突期間一度大幅飆升，龐大的能源成本漲幅勢必對後續商品與服務的定價構成沉重壓力。(jf)