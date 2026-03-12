12/03/2026 11:15

【中東戰火】慎防伊朗導彈打擊，高盛和花旗要求中東員工暫勿前往辦公室

《經濟通通訊社12日專訊》伊朗對以色列及周邊國家的美國設施發動大規模導彈攻擊之時，高盛、花旗和渣打等多家銀行告知中東的員工，暫勿前往辦公室。



知情人士稱，高盛已要求員工在進入中東各地的辦公室之前必須獲得許可。渣打周三（11日）也要求迪拜國際金融中心和附近區域的員工離開辦公室。



花旗在致員工的一份備忘錄中寫道：「請前往遠離辦公室的最近安全地點」、「請居家辦公，直至另行通知」。



不過，迪拜國際金融中心的一位發言人表示，該中心並未下令疏散人員。該中心最大的一棟商業大樓ICD Brookfield Place仍在正常營運。(jf)