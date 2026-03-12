12/03/2026 17:20

《經濟通通訊社12日專訊》政府統計處今日發表的業務收益指數的臨時數字顯示，2025年第四季與2025年第四季比較，差不多所有主要服務行業以價值計算的業務收益均有不同程度的升幅。2025年第四季與2024年第四季比較，金融業（銀行除外）（+34.7%）、保險業（+31.9%）、進出口貿易業（+20.1%）及銀行業（+16.0%）的業務收益指數均錄得雙位數升幅。另一方面，貨倉及倉庫業的業務收益指數同期則下跌3.3%。按服務界別分析，電腦及資訊科技服務界別的業務收益指數同期按年上升101.8%，而旅遊、會議及展覽服務界別的業務收益指數亦按年上升11.7%。2025年第四季與2025年第三季比較，大部分主要服務行業經季節性調整的業務收益（以價值計算）均錄得不同程度的升幅。當中，金融業（銀行除外）（+23.9%）、地產業（+12.1%）及住宿服務業（+10.4%）的業務收益指數均錄得雙位數升幅。另一方面，保險業的業務收益指數同期則下跌8.0%。按服務界別分析，2025年第四季與2025年第三季比較，旅遊、會議及展覽服務界別經季節性調整的業務收益指數上升9.3%，而電腦及資訊科技服務界別經季節性調整的業務收益指數亦上升1.6%。就2025年全年而言，大部分主要服務行業的業務收益均錄得按年上升。當中，金融業（銀行除外）（+32.1%）、保險業（+29.6%）、進出口貿易業（+20.9%）及銀行業（+15.6%）的業務收益指數均錄得雙位數升幅。另一方面，地產業和貨倉及倉庫業的業務收益指數較2024年全年分別下跌3.5%和3.1%。按服務界別分析，電腦及資訊科技服務界別的業務收益指數同期按年上升85.5%，而旅遊、會議及展覽服務界別的業務收益指數亦按年上升6.6%。政府發言人表示，2025年第四季幾乎所有服務行業的業務收益較去年同期上升，當中金融業（銀行除外）、保險業、進出口貿易業及銀行業的業務收益均錄得雙位數升幅。另外，零售業及住宿服務業的業務收益增長加快。展望未來，服務行業的業務整體而言在短期內可望進一步擴張。環球經濟持續增長、本地消費氣氛繼續改善，以及訪港遊客數字顯著增長，應會惠及各個服務行業。政府會密切監察各種外圍不確定因素的事態發展，包括近期中東地緣政治緊張局勢升溫和個別主要經濟體反覆不定的貿易和經濟政策的情況。(ul)