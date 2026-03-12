12/03/2026 08:25

【兩會焦點】全國人大會議下午3時閉幕，表決政府工作報告、十五五規劃等

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明12日北京專電》全國人大會議今日下午3時在人民大會堂舉行閉幕會，表決關於政府工作報告的決議草案，表決關於國民經濟和社會發展第十五個五年規劃綱要的決議草案。



會議並將表決生態環境法典草案，表決民族團結進步促進法草案，表決國家發展規劃法草案，表決關於2025年國民經濟和社會發展計劃執行情況與2026年國民經濟和社會發展計劃的決議草案，表決關於2025年中央和地方預算執行情況與2026年中央和地方預算的決議草案，表決關於全國人大常委會工作報告的決議草案，表決關於最高人民法院工作報告的決議草案，表決關於最高人民檢察院工作報告的決議草案，表決關於批准全國人大常委會關於法律清理工作情況和有關法律和決定處理意見的報告的決定草案。



12日上午，全國人大會議各代表團舉行代表小組會議，審議關於全國人大常委會工作報告、最高人民法院工作報告、最高人民檢察院工作報告的三個決議草案和關於批准全國人大常委會關於法律清理工作情況和有關法律和決定處理意見的報告的決定草案；召開主席團第四次會議。