25,733.86
-164.90
(-0.64%)
4,687.56
-16.94
(-0.360%)
14,374.87
-90.54
(-0.626%)
69,832.9000
-358.9600
(-0.511%)
5,182.9100
+49.2300
+0.959%
12/03/2026 15:04
澳元兌美元報0.7125，澳洲3月消費者通脹預期升至5.2%
美匯指數
|指數
|上日價
|漲跌
|99.389
|99.231
|0.158
最新美元匯價
|貨幣名稱
|15:00報價
|14:00報價
|上日紐約收市價
|美元/日圓
|158.90/94
|159.10/14
|158.93/97
|歐元/美元
|1.1546/50
|1.1538/42
|1.1566/57
|英鎊/美元
|1.3379/83
|1.3366/70
|1.3410/14
|美元/瑞郎
|0.7814/18
|0.7816/20
|0.7804/08
|美元/加元
|1.3585/89
|1.3591/95
|1.3592/96
|澳元/美元
|0.7123/27
|0.7121/25
|0.7150/54
|紐元/美元
|0.5903/07
|0.5896/00
|0.5912/16
|美元/人民幣
|6.8768/72
|6.8806/10
|6.8661/65
|美元/港元
|7.8259/63
|7.8255/59
|7.8249/53
上述報價只供參考用