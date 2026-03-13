12/03/2026 16:06

【ＡＩ】商湯(20)「辦公小浣熊」接入OpenClaw，推AI辦公一體化方案

《經濟通通訊社12日專訊》商湯(00020)宣布，旗下AI智能辦公助手「辦公小浣熊」，正式接入在全球科技圈掀起熱潮的智能體平台OpenClaw，並與合作夥伴趨境科技共同推出AI Box一體化方案，為個人及微型企業提供安全、低技術門檻及低成本的AI辦公解決方案。



商湯將「辦公小浣熊」的核心能力整合為「Raccoon Skills」，具備Excel處理、數據分析、報告生成等能力，並發布至OpenClaw生態。正在「養龍蝦」的個人及開發者，可直接安裝Raccoon Skills技能包，即可讓OpenClaw調用這些功能，提升OpenClaw的辦公能力，猶如為「龍蝦」加上專門處理日常辦公問題的「工作鉗」。



同時，商湯將與趨境科技合作，推出「本地部署+雲端擴展」的AI Box，將OpenClaw、小浣熊能力與優化硬件整合，打造一台AI辦公專用機。方案以OpenClaw作為智能體執行層，支援多入口接入、任務執行和自動化調度，依託辦公小浣熊提供辦公能力與雲端擴展服務，並以趨境AI Box 承接本地推理、設備部署與遠程運作及維護支持。(bi)