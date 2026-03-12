12/03/2026 14:23

【中東戰火】信保局趙民忠：未有計劃因中東局勢調升保費

《經濟通通訊社12日專訊》香港信保局總監趙民忠表示，局方未有打算因為是次中東事件加保費，強調不一定在風險高的情況下便會加價，會因應市場情況來幫助企業發展，並舉例指去年信保局在美國增加關稅時，推出多項即時支援措施，向客戶提供優惠，在上述情況，局方沒有加價反而減價。



香港信保局諮詢委員會主席陳瑞娟表示，香港信保局成立60年來，一直與香港出口商並肩同行，支持企業在不同經濟周期中穩健拓展市場。時至今日，香港信保局的承保範圍已覆蓋超過200個國家及市場，及至上一個財政年度的累計受保業務總額逾24500億元。



陳瑞娟指出，面對複雜多變的環球貿易環境，香港信保局將繼續與時並進，透過創新服務及更全面的保障，支援中小企業應對挑戰、把握新機遇，對接國家「十五五」規劃，充分發揮香港作為「超級聯繫人」及出海平台的重要角色，與香港出口業界攜手「同行建未來」。(bn)