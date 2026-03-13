12/03/2026 11:41

【ＡＩ】香港數字辦：未表明會指示部門停用OpenClaw，惟關注潛在風險

《經濟通通訊社12日專訊》開源人工智能體(AI Agent) OpenClaw﹙俗稱「龍蝦」﹚近期大熱，在內地掀起一股「養龍蝦」熱潮，惟中國官方提示存在安全風險。負責香港人工智能(AI)政策的特區政府數字辦亦關注OpenClaw的潛在風險，包括權限「過高」、資料外泄與系統安全等，建議單位應用時採取足夠安全措施，包括嚴格管理插件(plug-in)來源等。數字辦又指，沒備存有多少部門正用OpenClaw的資料。



數字辦回覆傳媒查詢指，未有表明會指示部門停用OpenClaw，亦稱部門安裝軟件須做風險評估和遵守指引，包括使用軟件的需要、特性、過往紀錄和保安風險等，並要遵守政府的保安指引。



據《彭博》較早前報道，內地政府近日通知大型銀行等國企及政府部門，禁止在辦公室電腦安裝OpenClaw，以減安全風險，而部分已安裝的企業或部門要通知上級做安全檢測及刪除。(rh)