12/03/2026 10:30

2026福布斯億萬富豪榜 排名 富豪 財富淨值（美元） 公司 1 馬斯克(Elon Musk) 8390億 Tesla、SpaceX 2 佩奇(Larry Page) 2570億 Alphabet(Google) 3 布林(Sergey Brin) 2370億 Alphabet(Google) 4 貝佐斯(Jeff Bezos) 2240億 Amazon 5 朱克伯格

(Mark

Zuckerberg) 2220億 Facebook

(Meta) 6 艾利森

(Larry Ellison) 1900億 Oracle 7 阿爾諾及家族

(Bernard

Arnault

& family) 1710億 LVMH 8 黃仁勳

(Jensen Huang) 1540億 Nvidia 9 巴菲特

(Warren Buffett) 1490億 Berkshire

Hathaway 10 奧爾特加

(Amancio Ortega) 1480億 Zara 26 張一鳴 693億 字節跳動 27 鍾睒睒 681億 農夫山泉(09633) 33 馬化騰 538億 騰訊(00700) 34 曾毓群 532億 寧德時代(03750) 42 李嘉誠 470億 長和(00001)

《經濟通通訊社12日專訊》《福布斯》公布2026年全球富豪榜，全球億萬富豪人數再創新高，由於人工智能的爆炸性成長、市場持續火熱以及有利的財政政策，今年共有3428位企業家、投資者和繼承人榮登全球億萬富豪榜單，比2025年增加了400人。其財富亦達到歷史新高，總資產達20.1兆美元，比去年增加了4兆美元。Tesla創辦人馬斯克以8390億美元（約6.5萬億港元）的財富淨值排名第一，且遙遙領先第二名Google母公司Alphabet CEO Larry Page的2570億美元。*前20名中億萬富豪有15位來自美國*以國家計，美國擁有最多的億萬富豪，創下紀錄的有989位，其中前20名中有15位來自美國。中國（包括香港）則位居第二，擁有610位億萬富豪；印度則落後中、美，有229位。至於在全球前50富豪中，中國及香港上榜的富豪，包括有字節跳動創辦人張一鳴，以693億美元排在26位；農夫山泉(09633)創辦人兼董事長鍾睒睒，以681億美元排在27位；騰訊(00700)創始人兼董事會主席馬化騰，以538億美元排在33位。擁有香港護照的人當中，寧德時代(03750)創辦人兼董事長曾毓群，以532億美元排在34位；長和系創辦人李嘉誠，以470億美元排在42位。(rh)