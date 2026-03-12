12/03/2026 10:30
福布斯全球億萬富豪榜馬斯克8390億美元居首，李嘉誠排名42
《經濟通通訊社12日專訊》《福布斯》公布2026年全球富豪榜，全球億萬富豪人數再創新高，由於人工智能的爆炸性成長、市場持續火熱以及有利的財政政策，今年共有3428位企業家、投資者和繼承人榮登全球億萬富豪榜單，比2025年增加了400人。其財富亦達到歷史新高，總資產達20.1兆美元，比去年增加了4兆美元。
Tesla創辦人馬斯克以8390億美元（約6.5萬億港元）的財富淨值排名第一，且遙遙領先第二名Google母公司Alphabet CEO Larry Page的2570億美元。
*前20名中億萬富豪有15位來自美國*
以國家計，美國擁有最多的億萬富豪，創下紀錄的有989位，其中前20名中有15位來自美國。中國（包括香港）則位居第二，擁有610位億萬富豪；印度則落後中、美，有229位。
至於在全球前50富豪中，中國及香港上榜的富豪，包括有字節跳動創辦人張一鳴，以693億美元排在26位；農夫山泉(09633)創辦人兼董事長鍾睒睒，以681億美元排在27位；騰訊(00700)創始人兼董事會主席馬化騰，以538億美元排在33位。
擁有香港護照的人當中，寧德時代(03750)創辦人兼董事長曾毓群，以532億美元排在34位；長和系創辦人李嘉誠，以470億美元排在42位。(rh)
|排名
|富豪
|財富淨值（美元）
|公司
|1
|馬斯克(Elon Musk)
|8390億
|Tesla、SpaceX
|2
|佩奇(Larry Page)
|2570億
|Alphabet(Google)
|3
|布林(Sergey Brin)
|2370億
|Alphabet(Google)
|4
|貝佐斯(Jeff Bezos)
|2240億
|Amazon
|5
|朱克伯格
(Mark
Zuckerberg)
|2220億
|Facebook
(Meta)
|6
|艾利森
(Larry Ellison)
|1900億
|Oracle
|7
|阿爾諾及家族
(Bernard
Arnault
& family)
|1710億
|LVMH
|8
|黃仁勳
(Jensen Huang)
|1540億
|Nvidia
|9
|巴菲特
(Warren Buffett)
|1490億
|Berkshire
Hathaway
|10
|奧爾特加
(Amancio Ortega)
|1480億
|Zara
|26
|張一鳴
|693億
|字節跳動
|27
|鍾睒睒
|681億
|農夫山泉(09633)
|33
|馬化騰
|538億
|騰訊(00700)
|34
|曾毓群
|532億
|寧德時代(03750)
|42
|李嘉誠
|470億
|長和(00001)