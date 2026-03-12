12/03/2026 19:09

【中東戰火】九倉：中東戰爭令香港碼頭新簽航線安排延後，料拖慢港口業務復甦惟不會加速跌勢

《經濟通通訊社12日專訊》對於中東戰爭，九龍倉集團(00004)主席吳天海表示，這對香港一定有影響，在伊朗局勢未曾惡化前，集團在香港的碼頭是簽訂一些航線來港，以提升貨運量，但自從伊朗的戰爭開始，很多船運公司採取保守的態度，暫時將新安排延後，明言不知會延後多久，甚至會否取消，這視乎中東戰況。



他指出，這方面對集團的港口業務是負面，但預期暫時不會加速業務的跌勢，只是拖慢了恢復元氣的力度，亦認為中東局勢也有潛在機會出現，指出由於中東貨運大亂，令到部分船公司要重新評估自己的策略。



對於港府上調過億元住宅物業從價印花稅，他指出，這無疑會令負擔加重，但由於整體市道會陸續向好，尤其是基於中東情況，初步看到部分人及財回流或留下，這對香港是機會，雖然會面對新加坡的競爭，但冀香港自強不息。



對於香港樓市，他指看好後市，但集團沒有債務壓力，現不急於放售樓盤。



被問及未來集團增長動力，吳天海指，去年起香港的物業收入增加，早幾年投資的香港物業項目陸續進入「開始收成的階段」，冀由此逐步增加收入來源，從而推動盈利能力，彌補內地疲弱的市況，此消彼長。(bn)