12/03/2026 11:33
《港元利率》港元拆息普遍向上，一個月拆息報2.03厘無升跌
《經濟通通訊社12日專訊》港元拆息普遍向上，而與樓按相關的一個月拆息報2.02982厘，無升跌；反映銀行資金成本的三個月拆息報2.37226厘，升1.041基點。
隔夜息報1.57155厘，升2.774基點；一周拆息升0.518基點，報1.6431厘，兩周則無升跌，報1.7372厘。長息方面，六個月拆息跌0.333基點，報2.60375厘，一年期則跌0.97基點，報2.77607厘。
港元匯價今日在7.8258-7.8236之間上落，最新報7.8252。
資料來源：香港銀行公會
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|1.57155
|+2.774
|一周
|1.6431
|+0.518
|兩周
|1.7372
|-
|一個月
|2.02982
|-
|兩個月
|2.27393
|-0.143
|三個月
|2.37226
|+1.041
|六個月
|2.60375
|-0.333
|一年
|2.77607
|-0.97
