12/03/2026 10:14

【議息前瞻】普徠仕料日本央行本月會議按兵不動，4月或採取行動

《環富通基金頻道12日專訊》普徠仕(T. Rowe Price)多元收益債券策略聯席基金經理鍾曉陽認為，日本央行在3月的議息會議上未必會有政策行動，因為大多數央行可能需要時間重新評估目前形勢。4月採取行動的可能性較高，因屆時將有薪酬談判數據可供參考。



*中東事態發展增通脹風險，若釋出更鴿派訊號日圓或再受壓*



就日本利率而言，近期中東事態發展增加了通脹風險。若油價出現極端大幅上升，長遠而言可能令央行更傾向按兵不動。部分市場分析指出，若衝突在一段時間後緩和，消費物價指數可能上升約0.2%；若供應中斷持續數月，消費物價指數升幅則可能擴大至約0.7%。



市場仍關注日圓可能出現干預，但近期貶值走勢亦與其他外匯貨幣相若，因此並不算特別異常。若日本央行在本月會議釋出更鴿派的訊號，可能進一步對日圓構成壓力，並令收益率曲線變得更為陡峭。不過，鑑於有建議提出限制壽險公司被迫拋售長年期債券，因此長端收益率未必會像1月時般面臨相同壓力。(wa)



