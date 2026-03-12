12/03/2026 09:22
【聚焦人幣】人幣中間價貶42點子，止兩連升，報6.8959
《經濟通通訊社12日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報6.8959，較上個交易日跌42點子，止兩連升，較市場預測偏弱約百點，上個交易日報6.8917。
|貨幣兌換
|中間價
|漲跌(BP)
|1美元/人民幣
|6.8959
|+42.00
|1歐元/人民幣
|7.9568
|-418.00
|100日圓/人民幣
|4.3339
|-236.00
|1港元/人民幣
|0.8813
|+5.30
|1英鎊/人民幣
|9.2225
|-207.00
|1澳元/人民幣
|4.9158
|+122.00
|1紐元/人民幣
|4.0663
|-126.00
|1新加坡/人民幣
|5.4021
|-70.00
|1瑞郎/人民幣
|8.8163
|-313.00
|1加元/人民幣
|5.0655
|-29.00
|1人民幣/林吉特
|0.5691
|-0.40
|1人民幣/俄羅斯盧布
|11.5004
|+223.00
|1人民幣/南非蘭特
|2.4016
|+369.00
|1人民幣/韓元
|214.6300
|+136.00