12/03/2026 17:09
【聚焦數據】國稅總局：今年前兩月高技術產業銷售收入增16.1%
《經濟通通訊社12日專訊》據《新華社》報道，國家稅務總局發布的數據顯示，今年前兩個月，中國科技創新發展勢頭良好，創新產業快速發展。
稅收數據顯示，1-2月，高技術產業銷售收入同比增長16.1%，其中，高技術服務業銷售收入同比增長17.2%，特別是科技中介服務、自然科研和試驗發展同比分別增長25.6%和17.4%；高技術製造業銷售收入同比增長14.5%。
發票數據顯示，1-2月，科研技術服務業銷售收入同比增長23.6%，科技含量較高的知識產權（專利）密集型產業銷售收入同比增長12.8%。企業採購數字技術金額同比增長10.8%，其中，製造業企業採購數字技術金額同比增長16%。數字經濟核心產業銷售收入同比增長10.8%，其中，數字產品製造業、數字技術應用業同比分別增長13.3%和11.9%。(wn)
稅收數據顯示，1-2月，高技術產業銷售收入同比增長16.1%，其中，高技術服務業銷售收入同比增長17.2%，特別是科技中介服務、自然科研和試驗發展同比分別增長25.6%和17.4%；高技術製造業銷售收入同比增長14.5%。
發票數據顯示，1-2月，科研技術服務業銷售收入同比增長23.6%，科技含量較高的知識產權（專利）密集型產業銷售收入同比增長12.8%。企業採購數字技術金額同比增長10.8%，其中，製造業企業採購數字技術金額同比增長16%。數字經濟核心產業銷售收入同比增長10.8%，其中，數字產品製造業、數字技術應用業同比分別增長13.3%和11.9%。(wn)