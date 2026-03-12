12/03/2026 17:32

【中東戰火】國航、東航等中國航企再次停飛迪拜，最早可買4月1日機票

《經濟通通訊社12日專訊》據《第一財經》報道，自3月13日開始，多家此前已部分恢復飛往迪拜航班的國內航空公司，再度取消相關航班。



上述媒體記者查詢國航、東航等官網發現，3月13日到3月31日均無國內飛往阿聯酋迪拜的航班，最早可買的機票日期是4月1日。在此之前數天，國航、東航、南航、海航已陸續恢復部分北上廣及海口到迪拜的航班。不過，有航空公司人士透露，這一批恢復並非全面恢復定期航班，而是每一班都會對安全進行評估。



目前，阿聯酋航空仍在運營部分往返迪拜的航班，包括飛往北京、上海、廣州等內地城市的航班。另外，國泰航空近日表示，香港到迪拜、香港到利雅得的兩條中東航線將停飛至本月底。(wn)